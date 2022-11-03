محافظ دمياط: توزيع أرز بسعر 15 جنيها بالمنافذ

أسفرت عن ضبط عدد 59 محضرا بيانها ( 3 مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن، مخبز طباقى بدون ترخيص، 4 محضر بيع بازيد عن السعر الرسمى أرز وسكر ،3 محضر غش تجاري وعرض سلع مجهولة المصدر،فرع مشروع جمعيتى مخالف لعدم الاعلان عن كميات واسعار المقررات ،32 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، 5 استخدام أكياس سوداء محظورة، وزيادة كمية الأرز الموردة إلى الشون والمضارب المعتمدة إلى 18 الف طن .

وتناشد مديرية التموين المواطنين الإبلاغ عن مخازن تجميع الأرز بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعره بالأسواق على أرقام " 2212319 - 2223740- 19588"

وجارى اليوم توزيع عبوات من الأرز الأبيض المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو بمنافذ معرض شارع الجلاء وباب الحرس وأمام مجلس المدينه بعد ظهر اليوم.

قامت مديرية التموين بدمياط بحملة مشتركة مع إدارة المتابعة بالمحافظة وأطباء الطب البيطرى ومفتشى المراقبة الصحية، وذالك تنفيذا لتوجيهات منال عوض محافظ دمياط.