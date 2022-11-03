محافظ المنوفية: الرقابة التموينية ضبطت تاجر جملة لبيعه أرز مدعم بالسوق السوداء

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار شن حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تمكنت أجهزة الرقابة التموينية من ضبط تاجر جملة يقوم بتجميع كميات من الأرز المدعم والذي تم ضخه بداية من أمس وذلك بالتنسيق بين محافظ المنوفية ووزير التموين والتجارة الداخلية بهدف توفيره بالمنافذ والشوادر التي تم اقامتها لهذا الغرض حيث تم ضخ ما يقرب من 170 طن أرز بسعر 325 جنيها للشيكارة وزن 25 ك، وذلك بقصد الاحتكار وإعادة بيعه في السوق السوداء.

وعلي الفور تم تحرير محضر بالواقعة رقم 17127 لسنة 2022 ضد المسئول عن محل لتجارة الجملة بشارع طلعت حرب بندر شبين الكوم من خلال تردده عدم مرات علي معرض السلع والمواد الغذائية بشارع الأمين لتجميع عدد من شكائر الأرز المدعم بقصد الأحتكار وإعادة بيعه بالسوق السوداء ، ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لاتهاون مع من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب مشددا على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين.