اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:18 م
أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:36 م
محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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بحث الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، آليات إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى النفسيين والمتعافين من الإدمان ومصابى التوحد من الأطفال بشكل مناسب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الأطفال والمراهقين بالأمانة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بقطاع الصحة لاتصاله الوثيق بالمواطنين المرضى بشكل عام، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمرضى النفسيين، والمتعافين من الإدمان، ومصابى التوحد من الأطفال على وجه الخصوص.

 


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