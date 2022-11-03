محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الأطفال والمراهقين بالأمانة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.



وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بقطاع الصحة لاتصاله الوثيق بالمواطنين المرضى بشكل عام، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمرضى النفسيين، والمتعافين من الإدمان، ومصابى التوحد من الأطفال على وجه الخصوص.