محافظ الإسكندرية: ضبط 757 حالة إشغال والتحفظ على 83 مكبر صوت بالأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بمواصلة حملات إزالة التعديات والإشغالات بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، وكذلك تكثيف الحملات لحظر مكبرات الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وفى هذا الصدد،نفذت أحياء الإسكندرية حملات ازالة الإشغالات والتعديات وحظر مكبرات الصوت على مستوى أحياء الثغر حيث أسفرت الحملات عن التحفظ على عدد 757حالة إشغال متنوع وضبط عدد 83 مكبر صوت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل محافظة الإسكندرية بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وحظر مكبرات الصوت بالشوارع استجابة لشكاوى المواطنين.