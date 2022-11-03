مبادرة لبيع الأرز المعبأ بـ12 جنيها للكيلو بالدقهلية بالتعاون مع "التموين"

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على التعاون المستمر مع وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وفى هذا الصدد، قالت المحاسب غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين، إنه بالتنسيق والتعاون مع قطاع التموين وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تم توفير 10 أطنان أرز أبيض معبأ من خلال سيارات نصف نقل للبيع للمواطنين بمركز ومدينة شربين أمام رئاسة مجلس المدينة وذلك بسعر الكيلو 12 جنيها.

وفي ذات السياق، فقد تم إتاحة كميات من الأرز الأبيض المعبأ أمام الاستاد بمدينة المنصورة تباع كذلك بسعر الكيلو 12 جنيها.

وأشار "محافظ الدقهلية" لاستمرار جهود أجهزة المحافظة في اتخاذ كافة الاجراءات التي تستهدف رفع المعاناه عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وكذلك تكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الاسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب باقوات المواطنين بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة وذلك للتيسير على المواطنين و فى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجميع المناطق.