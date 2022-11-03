اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:32 ص
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ماذا يحدث في جسمك عند تناول 4 أكواب من الشاي يوميا؟

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:00 ص
ماذا يحدث في جسمك عند تناول 4 أكواب من الشاي يوميا؟ الشاى
كتبت فاطمة ياسر

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قد يساعدك شرب الشاي على فقدان دهون البطن وتحسين الذاكرة وإعطاء بشرتك توهجًا صحي ، بينما يفضل الكثير من الناس بدء يومهم بفنجان ساخن من القهوة ، فإن شرب بعض أنواع الشاي التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين قد يكون له تأثير أفضل  حتى لو كنت من محبي القهوة ، فإن شرب الشاي يوميًا له العديد من الفوائد الصحية التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع  “brightside.
 
- قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري:
يعاني حوالي 1 من كل 10  بالغين في الولايات المتحدة من مرض السكري ، كما أن المزيد من الأطفال والمراهقين يصابون بهذا المرض، وليس من السهل علاج هذه الحالة ، ولكن يمكنك فعل الكثير لمنعها، وجد الباحثون أن شرب 4 أكواب أو أكثر من الشاي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.
 
-قد يفيد بشرتك:
نظرًا لأن شرب الشاي قد يمنعك من الإصابة بمرض السكري ، فقد يساعد أيضًا في منع بعض الأمراض الجلدية المزعجة،و يمكن أن يؤثر مرض السكري على بشرتك بعدة طرق مختلفة ، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية والحكة،وعلى الرغم من أن شرب أي نوع من الشاي مفيد لجسمك ، إلا أن الشاي الأخضر قد يكون مفيدًا بشكل خاص لبشرتك. له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وقد ثبت فعاليته في علاج حب الشباب والبشرة الدهنية.
 
-قد يساعد شعرك على النمو بشكل أسرع:
أثناء استخدام الشامبو والبلسم المناسبين يمكن أن يساعدك بالتأكيد في الحصول على شعر أحلامك ، فإن شرب الشاي يوميًا قد يكون مفيدًا بنفس القدر. نظرًا لأن الشاي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ، فقد يساعدك في الحفاظ على شعرك صحيًا ولامعًا. عندما يتلف مرض السكري الأوعية الدموية ، لا يستطيع جسمك نقل العناصر الغذائية الأساسية بشكل صحيح إلى بصيلات الشعر ، مما قد يؤثر بدوره على نمو الشعر.
 
-تقوية الأظافر:
هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك في الحصول على أظافر جميلة ، مثل دهنها بالخيار أو فركها بالليمون ، لكن شرب الشاي هو أسهل وألذ طريقة للعناية بأظافرك. إذا كنت تريد أن تبدو أظافرك مثالية ، جرب شاي ذيل الحصان . بالإضافة إلى كونه مشروبًا صحيًا خالٍ من الكافيين ، فقد ثبت أنه يجعل أظافرك أقوى وأقل هشاشة.
 

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