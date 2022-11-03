لتقليل أعراض الغدة الدرقية.. جرب استخدام 5 زيوت منها زيت الليمون

كتبت ميرفت رشاد

الغدة الدرقية هي مسئولة عن تصنيع الهرمونات التي تنظم وظائف الجسم الحيوية، يؤدي الإنتاج المفرط لهرمون الغدة الدرقية إلى خلل وظيفي في هذه الغدة، أصبحت الغدة الدرقية مشكلة شائعة جدًا هذه الأيام وإحدى الطرق السهلة لتخفيف أعراض هذه الحالة هي استخدام الزيوت الأساسية، على الرغم من أن الزيوت الأساسية لا يمكنها علاج هذه الحالة أو التوقف عن إنتاج فائض من هرمون الغدة الدرقية، فإن استخدام بعض الزيوت يمكن أن يساعد في تحسين الأعراض، مما يمنحك الراحة من الانزعاج، نقدم لك هنا قائمة من 5 زيوت أساسية من شأنها أن تساعد في تخفيف أعراض الغدة الدرقية، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

1. زيت الليمون

توصف عشبة الليمون بخصائصها الممتازة المضادة للفطريات والالتهابات، يساعد هذا الزيت في الحفاظ على الوظائف الطبيعية للتصريف اللمفاوي مع المساعدة في إزالة السموم من الغدة الدرقية، خذ بضع قطرات من هذا الزيت على راحة يدك وقم بتطبيقه على منطقة الغدة الدرقية المنتفخة أو الملتهبة للتخلص من الأعراض.

2. زيت اللبان



يتميز زيت اللبان بخصائصه المضادة للالتهابات التي يمكن أن تهدئ الالتهاب بينما توفر لك الراحة الفورية، يمكن علاج أي نوع من اضطرابات الجلد الناتجة عن عدم توازن الغدة الدرقية بسهولة باستخدام هذا الزيت. علاوة على ذلك ، فإنه يدافع عن الغدة الدرقية عن طريق القضاء على الجذور الحرة في الجسم.

3. زيت المر



يحتوي زيت المر على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب وقد تم استخدامه لنفس الغرض على مر العصور، يمكن أن يساعد فرك بعض القطرات على المنطقة في تحسين صحة الغدة الدرقية وخاصة تخفيف أعراض قصور الغدة الدرقية.

4. زيت اللافندر



زيت اللافندر مشبع بالمركبات الحيوية التي تخفف من أعراض هذه الحالة وتجعلك هادئًا ومسترخيًا، إذا كنت تعاني من القلق الناجم عن فرط نشاط الغدة الدرقية ، فإن زيت اللافندر هو أفضل خيار للوصول إلى الصحة العقلية.

5. زيت وينترجرين



يحتوي زيت وينترجرين على مكونات نشطة متنوعة بما في ذلك ميثيل الساليسيلات الذي يتمتع بخصائص كبيرة لتخفيف الآلام ويعمل بشكل ساحر مثل الأسبرين ، مما يؤدي إلى التهاب الغدة الدرقية والعديد من الأعراض الأخرى، يعتبر من أفضل العلاجات الموضعية لألم المفاصل والعضلات المرهقة التي تحدث بسبب اضطرابات الغدة الدرقية.