كيف يؤثر نقص اليود على النساء الحوامل؟

كتبت فاطمة خليل





لليود عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل: -تحتاج الخلايا إلى المعادن النادرة لتحويل الغذاء إلى طاقة اليود من المغذيات الدقيقة الأساسية للتطور الطبيعي للإنسان ولإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، ونقص اليود مشكلة صحية عامة منتشرة، خاصة عند النساء الحوامل، لذا، نتعرف على أهمية اليود لصحة النساء الحوامل، بحسب موقع "Health".-تحتاج الخلايا إلى المعادن النادرة لتحويل الغذاء إلى طاقة

-تستخدم غدتك الدرقية اليود لصنع هرمونات الغدة الدرقية التي تلعب وظائف مهمة مثل التحكم في معدل ضربات القلب

- يساعد في الهضم

-في حالة عدم وجود كمية كافية من اليود، تعمل الغدة الدرقية بجهد أكبر وتصبح متضخمة أو منتفخة، وهي حالة تسمى تضخم الغدة الدرقية.



في أوقات أخرى، تصنع الغدة كمية غير كافية من هرمونات الغدة الدرقية، والمعروفة باسم قصور الغدة الدرقية.

تتضمن بعض أسباب نقص اليود اتباع نظام غذائي سئ أو تناول أطعمة من تربة فقيرة باليود.

يمكن أن يظهر نقص اليود واضطرابات الغدة الدرقية ذات الصلة بواحد أو أكثر من الأعراض التالية:

-تورم الغدد الدرقية

-نتوء واضح (تضخم الغدة الدرقية) على رقبتك

-جفاف الجلد والشعر الخفيف

-زيادة الوزن والضعف والتعب

-تباطؤ معدل ضربات القلب

-الشعور بالبرودة

-دورة شهرية غير منتظمة أو غزيرة

-صعوبات التعلم والذاكرة نقص اليود عند النساء النساء أكثر عرضة للإصابة بنقص اليود مقارنة بالرجال. يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الحالات بما في ذلك العقم وأمراض المناعة الذاتية للغدة الدرقية والغدة الدرقية أو غيرها من السرطانات وارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل وصعوبات التعلم لدى أطفال الأم التي تعاني من نقص اليود. يمكن أن يكون لنقص اليود لدى الأمهات الحوامل والمرضعات آثار أكبر بكثير على كل من الأم والطفل. تأثير نقص اليود على الحوامل -ارتبط نقص اليود الحاد عند النساء الحوامل بالولادة المبكرة والإجهاض والتشوهات الخلقية في أطفالهن إلى جانب ذلك، يمكن أن يعاني الأطفال المولودين لأمهات يعانون من نقص حاد في اليود من إعاقات ذهنية ومشاكل في النمو والكلام والسمع وغيرها.

ينتج عن أشد أشكال هذا النقص قصور في نشاط الغدة الدرقية والذي يظهر على شكل متلازمة تتميز بالتشنج وقصر القامة والخرس الصم وتلف دائم في الدماغ

حتى النوع الخفيف من نقص اليود أثناء الحمل قد يترافق مع انخفاض الذكاء عند الأطفال. كيفية إدارة نقص اليود يمكن الوقاية من نقص اليود ويتضمن العلاج تقييم الأعراض والتاريخ وأي حالات ذات صلة.

قد تشمل خيارات العلاج تناول مكملات اليود واستخدام الملح المعالج باليود.

يمكن للتغييرات الغذائية أن تصحح نقص اليود.



تشمل المصادر الجيدة لليود البيض والأسماك ومنتجات الألبان والخبز واللحوم والمكسرات والمأكولات البحرية وعشب البحر- أحد الخضروات البحرية