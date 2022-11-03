كوريا الجنوبية والولايات التحدة تدينان إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

أ.ش.أ

أدان نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون-دونج مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ أثناء محادثات هاتفية بينهما .

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب وفقا لبيان الوزارة، الذى أوردته " اليوم الخميس، أن جو وشيرمان أكدا أن تحرك كوريا الشمالية يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وأضاف أن أتفق الجانبان على الحاجة إلى الحفاظ على موقف دفاعي قوي مشترك للحلفاء بالإضافة إلى التعاون الوثيق بشأن رد الفعل على الاستفزازات الإضافية لكوريا الشمالية بما في ذلك من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسط تكهنات بأن الشمال قد يجري تجربة نووية قريبا.

وكانت قد قالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا بالستيا نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية رافعا مستوى التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوى.

ووفقا لبيان هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، تجرى السلطات العسكرية تحليلات عن مواصفات الصاروخ من حيث المسافة والارتفاع والسرعة، غير أنها تقدر حاليا بأن الصاروخ يبلغ مداه ما بين متوسط وطويل أو أكثر؛ نظرا لإتمام عملية تفريق رأسه من الجسم الدافع مع إمكانية أنه قد يكون صاروخا بالستيا عابرا للقارات (ICBM).

وذكر البيان أن هذا الإطلاق يعد الـ19 منذ انطلاق حكومة الرئيس يون سيوك-يول، وسبق أن أطلقت بيونج يانج صواريخا باليستية لأربع مرات خلال يوم أمس، وقامت بإطلاق صاروخي لـ30 مرة منذ مطلع العام، وكشفت النقاب عن إطلاقها لصواريخ كروز لثلاث مرات.