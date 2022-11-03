علماء الأوقاف فى ختام الأسبوع الثقافى بالمساجد:‏ حماية الوطن فرض عين

اختتمت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي "حق الوطن" فى 6 محافظات، بمشاركة عدد من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، في ضوء الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مبادرة حق الوطن التى أطلقتها الوزارة.
وأكد العلماء أن ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني واجب الوقت، وأن حماية الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات فرض عين، ويجب أن يكون كل منا جنديًّا مخلصًا لوطنه في المكان الذي هو فيه.
ففي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد عمر بن عبد العزيز بالغردقة، حاضر فيه الشيخ إسماعيل أحمد علي مدير إدارة أوقاف الغردقة، والشيخ عمر فوزي إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمد عبادي الصادق إمام المسجد، والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الله حسين قارئًا ومبتهلًا.
وفي مديرية أوقاف السويس أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد المصطفى، حاضر فيه الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ محمود إبراهيم عزب مفتش بإدارة أوقاف عتاقة، والقارئ الشيخ أيمن عصام الدين عبد الفتاح قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد مجمع الرحمن بمدينة رأس سدر، حاضر فيه الشيخ عصام محمود حميدو السيد، والشيخ عبد الحليم محمد عبد القادر سليمان، وقدم له الشيخ محمود محمد شحاته الصابر مفتش بإدارة أوقاف رأس سدر، والقارئ الشيخ محمد أبو بكر قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد مجمع الجزيرة الإسلامي، حاضر فيه الدكتور عبد الرحمن نصر نصار مدير المديرية، والشيخ محمد محمد أبو سريع إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الدكتور عيد شحاتة عويس إمام المسجد، والقارئ الشيخ شوقي عبد الله قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد الحاج حسن، حاضر فيه الدكتور السيد محمد حمزة أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، والشيخ أحمد أحمد حسن حمدان مسئول شئون القرءان، والشيخ سعيد عبد الستار نطري إمام وخطيب المسجد الجامع بأسوان، وقدم له الشيخ محمود فخر الدين موسى مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والقارئ الشيخ الشاذلي طلحة محمد قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي "حق الوطن" بمسجد ناصر بالخارجة، حاضر فيه الدكتور عبد المحسن علي وهبة عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، والدكتور محمود شاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، وقدم له الشيخ حسن عبد الحافظ، والقارئ الشيخ علي فرغلي قارئًا، والمبتهل الشيخ ضياء الدين ناصر مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
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