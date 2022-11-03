عبد الرحيم أحمد مديرا تنفيذيا لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف الدكتور عبد الرحيم أحمد على أستاذ تربية النبات والإحصاء الحيوية للقيام بعمل مدير تنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، وقام الدكتور ناصر مندور باستقبال الدكتور عبد الرحيم أحمد لتسليمه قرار التكليف متمنياً له التوفيق والسداد.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور ناصر مندور على ضرورة العمل على تنفيذ رسالة المركز لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والقيادات الاكاديمية والإدارية وكافة منسوبي الجامعة من الإداريين والفنيين من أفراد المجتمع الخارجى بهدف تطوير العملية التعليمية والبحثية والخدمات المقدمة للمستفيدين.

ومع العمل على التنسيق بين الخطط والبرامج التدريبية التي تتم بالجامعة وكلياتها ومراكزها المختلفة وتنمية مهارات القيادات الأكاديمية والإدارية لتعزيز دورهم في تولى المناصب القيادية وتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع مع رسم الاستراتيجيات المستقبلية اللازمة لرفع مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما يحقق التميز والابداع في التعليم والبحث العلمى وتنمية المهارات العلمية والبحثية للطلاب والخريجين والباحثين في كافة المجالات.

يُذكر أن الدكتور أحمد عبد الرحيم أحمد على شغل العديد من المناصب منها المدير التنفيذي لوحدة القياس والتقويم بكلية الزراعة ومنسق برنامج الزراعة المستدامة وإنتاج التقاوى بكلية الزراعة و المدرب المعتمد لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.