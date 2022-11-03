عامل يسرق 28 ألف جنيه ولاب توب من مطعم بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عامل لاتهامه بسرقة 28 ألف جنيه وجهاز لاب توب من مطعم بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مبلغ مالي من مطعم بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن عامل بالمطعم وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.