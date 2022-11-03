"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تنظم احتفالية استقبال الطلاب الجدد

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات احتفالية استقبال الطلاب وتكريم الفائقين بكلية التربية النوعية، والتي نظمها طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، والدكتورة لمياء شعبان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام، ونخبة من أعضاء الهيكل الإداري والطلاب بالكلية.

وفي كلمته، هنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق، طلاب كلية التربية النوعية بالعام الجامعي الجديد 2022/2023، مؤكداً على أن الطالب الجامعى هو محور اهتمام أي مؤسسة تعليمية، فالجامعة تسخر كافة إمكانياتها من أجل ضمان حصول طلابها على الخدمات التعليمية بأعلى مستوى من الجودة، هذا إلى جانب اهتمامها ببناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مثمناََ الدور الذي تقوم به طلاب من أجل مصر بالجامعة، من خلال ما تقدمه من مبادرات وأنشطة تساهم في تنمية وعي الطلاب، وصقل مهاراتهم بما يزيد من انتماء وحب الشباب لوطنهم ويمنحهم الفرصة للمشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر 2030، داعياً الطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المحرضة ضد الوطن، بل يجب علينا دعم القيادة السياسية والوقوف إلى جانبها لتجاوز تحديات الفترة الراهنة، ومشاركة الدولة المصرية في وضع خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل رفعة واستقرار الوطن.

ومن جانبه، رحب الدكتور حسان النعماني، بالطلاب الجدد والقدامي بكلية التربية النوعية، متمنياً لهم عام دراسي موفق ملئ بالنجاح والازدهار، مقدماً الشكر لأعضاء اللجنة التنظيمية بطلاب من أجل مصر، على حرصهم تنفيذ الحفل بالشكل الأمثل والمشرف لاسم الجامعة، مضيفاً أن طلاب من أجل مصر كيان مستقل يهدف إلى بناء مجتمع طلابي منظم وفعال داخل الحرم الجامعي، وبناء كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على القيادة ودعم الأفكار الإبداعية والابتكارية، بالإضافة إلى إعداد الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل محلياََ وعالمياََ، إلى جانب ذلك العمل على إبراز أهمية الشباب كعنصر رئيسي في التنمية المستدامة، حيث تضع الدولة المصرية في اعتبارها الشباب كأولوية باعتبارهم أحد المقومات الأساسية التى يمكن الاستناد إليها لتحقيق دفعة قوية نحو المستقبل، ولأنهم الاقدر على توصيف أهدافها وتقديم الأفكار الإبداعية المتوافقة مع متطلبات العصر الحالي.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالناصر يس، أن الهدف من الاحتفالية هو تعريف الطلاب بطبيعة الحياة الجامعية، واطلاعهم على الخدمات والبرامج والأنشطة التي تنفذها الكلية على مدار العام، مشيراً إلى أن مثل تلك الحفلات والفعاليات تساهم في تمكين الطلاب الجدد من الاندماج في البيئة الجامعية، وربطهم بالمجتمع الأكاديمي، والانخراط في أجواء الجامعة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، داعياً الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها، لأهميتها فى تعزيز السلوك الإيجابي، وتبادل الخبرات والثقافات مع زملاءهم على مستوى الجامعات المصرية، موصياََ أبناء الجامعة بالالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية، والتمسك بالقيم والأخلاق الطيبة في التعامل مع الآخرين، مع الحفاظ على الإنتماء للوطن وسلامة أراضيه.

وأضافت الدكتورة لمياء أبو زيد ان الكلية استقبلت هذا العام 715 طالب وطالبة بأقسام الاقتصاد المنزلي، الأعلام التربوي، التربية الفنية والموسيقية، مؤكدة على أن الكلية تحرص علي نشر ثقافة التخصصات النوعية والفنية، و توفير بيئة علمية لتخربج جيل مسلح بالعلم والمعرفة، يمتلك عدد من التخصصات الأكاديمية المتنوعة وجدير بالذكر أن الحفل تخلله عدد من الفقرات الفنية والغنائية وتم تكريم المتميزين والمتفوقين.