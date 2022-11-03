طلاب كلية الآثار بالفيوم يشاركون بالمؤتمر الدولي السابع عشر بروسيا

الفيوم رباب الجالي

انطلقت فعاليات المؤتمر الطلابي الدولي السابع عشر لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة الفيوم عبر منصة zoom الإلكترونية، بالتعاون مع جامعة اتحاد جنوب روسيا الفيدرالية Online وذلك فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثقافى بين الجامعتين.



حضر الفعاليات الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار السابق، والدكتور عبد الرحمن السروجي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والبروفيسير ماريا الكساندروفنا، عميد معهد التاريخ والعلاقات الدولية، والبروفيسور يفجينى يفجينيفيتش، رئيس قسم الآثار، والدكتور وليد على خليل، منسق اتفاقيات التعاون الثقافى مع جامعات ومتاحف روسيا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلا الجامعتين بقاعة التوثيق بالكلية.



أشار الدكتور محمد كمال، إلى أن اهتمام كلية الآثار بطلابها على المستويين المحلي والدولي هو الهدف الذى نعمل جميعًا من أجله، وأن إتاحة هذه الفرصة لطلابنا للمشاركة فى هذا المؤتمر الدولي عمل متميز.



كما اقترح التعاون من أجل استحداث برامج جديدة للتعاون بين الجانبين خاصة فى مجال الحفائر الأثرية، داعياً الوفد الروسي لزيارة جامعة الفيوم فى أقرب فرصة، متمنياً استمرار التعاون بين الجامعتين.



ومن جانبه أكد الدكتور عاطف منصور، أن هذه المحافل الثقافية تتيح للطلاب مزيداً من الاحتكاك الدولي وتبادل الخبرات العلمية، مشيداً بالمستوى العلمي للأبحاث العلمية بمجلة المؤتمر الدولية المشتركة.



ورحب الدكتور عبد الرحمن السروجي، بالحضور، وأشاد بالتعاون المشترك فى تنظيم الموتمر، وإتاحة تلك الفرصة أمام طلاب الدراسات العليا للنشر العلمي الدولي من خلال مشاركتهم الفعالة بالموتمر.



ولفت الدكتور وليد خليل، الي ان العلاقات الثقافية مع الجانب الروسي تميزت بروح التعاون على مختلف الأصعدة سواء النشر العلمى أو المشاركة في المؤتمرات الدولية وتبادل الوفود.



وفي كلمات أعضاء هيئة التدريس والطلاب من معهد التاريخ، أعربوا عن امتنانهم بهذا التعاون العلمى والثقافى المشترك بين الجامعتين، وتطلعوا للمزيد من فرص التعاون، كما قاموا بتوجيه دعوة رسمية لوفد رسمي من كلية الآثار لزيارة جامعة اتحاد الجنوب الفيدرالية بروسيا فى أقرب وقت.



الجدير بالذكر أن طلاب وباحثي كلية الآثار شاركوا ب22 ورقة بحثية فى المؤتمر باللغة الإنجليزية، سوف يتم نشرها بمجلة معهد التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة اتحاد جنوب روسيا الفيدرالية.