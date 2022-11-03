ضبط 42 طن منتجات أعلاف مغشوشة بالجيزة والقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (الجيزة - القلوبية).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن عشوائى لتخزين والإتجار فى الأعلاف الحيوانية والداجنة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية.. بمضبوطات بلغت (42 طن منتجات نهائية لأعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة معبأة ومعدة للتداول وبدون بيانات وتراخيص مخالفة للاشتراطات البيئية اللازمة للتخزين).

ونجحت الجهود في ضبط مصنع عشوائى لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية .. بمضبوطات بلغت (52,5 طن مواد خام ومنتج نهائى مشكل لمخللات مصنعة مجهولة المصدر وبدون بيانات تستخدم فى التصنيع) وضبط (3 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" وآخر ) لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بنطاق مديرية أمن الجيزة .. بمضبوطات بلغت (20,5 طن – 38500 قطعة) مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير شراء معبأة ومعدة للتداول بدون موافقات بيئية ومخالفات للإشتراطات الصحية والوقائية، وضبط عدد (3) مصانع عشوائية "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية .. بمضبوطات بلغت (24,5 طن مواد خام "لخرز بلاستيك، بولى إيثلين ، بوروبلين" – 125000 عبوة منتج نهائى بلاستيكية مجهولة المصدر – 1500 منتج نهائى لحصيرة بلاستيك مختلف الأحجام – 9 طن منتج نهائى لقطع صابون مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية معبأة ومعدة للتداول وبعض الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع مجهولة المصدر وبدون بيانات تستخدم فى التصنيع) وضبط عدد (2) مصنع عشوائى "بدون ترخيص" بنطاق محافظة الجيزة .. بمضبوطات بلغت (55 طن مواد كيماوية بدون بيانات ومجهولة المصدر – 28,5 طن مواد خام سائلة وصلبة ومنتج نهائى لمنظفات ومطهرات منزلية مجهولة المصدر وبدون بيانات منسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية).