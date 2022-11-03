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ضبط 2666 سيارة بـ"فامية" خلال حملات مرورية مكبرة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 03 نوفمبر 2022 06:00 ص
ضبط 2666 سيارة بـ"فامية" خلال حملات مرورية مكبرة.. اعرف التفاصيل حملة مرورية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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شن رجال المرور حملات مرورية مكبرة لضبط المخالفين، حيث أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط (775) مخالفة أجهزة صوتية، وضبط (1146) مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط (2666) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح، وضبط (2860) مخالفة ملصقات.

 

وأثمرت الجهود عن ضبط (31) محلا لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، وضبط (98) أجهزة صوتية، وضبط (212) أجهزة ضوئية، وضبط (221) ملصقا مخالفا.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.


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