ضبط 18000 أنبوبة تحليل دم منتهية الصلاحية فى طنطا.. صور

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة ضمت ياسر مراد مديرالإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة تم ضبط 18000 أنبوبة تحليل دم وcover glass انتهاء يناير 2020 بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت حملة تموينية بكفر الزيات تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية أثناء المرور وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجارى واحتكار وحجب السلع الغذائية عن التداول ورفع أسعارها أسفرت الحملة عن ضبط المسؤل عن أحد محلات بيع المواد الغذائية بمدينة كفر الزيات لحيازته بغرض البيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبط 179 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية. وضبط المسؤل عن أحد محلات بيع المواد الغذائية بناحية كفور بلشاى لحيازته بغرض البيع 132عبوة مواد غذائية وحلوى أطفال منتهية الصلاحية كما تم ضبط المسؤل عن احد محلات بيع المواد الغذائية بناحية قرية النحارية لحيازتة بغرض البيع مكرونة مجهولة المصدر وغير مدون عليها سعر البيع بالمخالفة للقرار الوزارى 330 لسنة 2017.وتم ضبط 450 كيس مكرونة بأنواع مختلفة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار للمسؤولين عن عن محلات مواد غذائية بمدينة كفر الزيات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.