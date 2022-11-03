ضبط مخزن غير مرخص وسلع غذائية ومنتجات ألبان خلال حملة بفوه فى كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة فوه بالتعاون مديرية التموين بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من تم ضبط مخزن لتوزيع المواد الغذائية منتجات المياه الغازية يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 147360 عبوة من السلع بدون فواتير بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2017

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لانتاج افران الغاز لعدم تدوين بيانات على الأفران المصنعة توضح مدى مطابقتها للمواصفات القياسية و صلاحيتها للاستخدام، وتم التحفظ على 8 أفران غاز.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع منتجات البان ،وتم التحفظ على 80 كيس جبن، موزاريلا غير مدون عليها المواصفات القياسية التى توضح مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى، بإجمالى وزن 200 كجم جبن، تم التحفظ على المضبوطات ،وجارى الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.