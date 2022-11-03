ضبط المتهم بالتعدى على سيدة فى الغربية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول ، مقيمة بالجيزة) بمشاهدتها إعلان على موقع التواصل "فيس بوك، حيث قامت بالتواصل مع القائم على إدارة الموقع، والذى طلب منها التوجه لمدينة المحلة لمقابلته للعمل، حيث تقابلت معه بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وقام باصطحابها بمركبة (توك توك) قيادة أحد الأشخاص إلى منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة المحلة، وقام أحدهم بالتعدى عليها دون رضاها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (ثلاثة أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مركبة "التوك التوك"، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.