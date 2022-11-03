صحة كفر الشيخ: غلق 3 منشآت طبية واكتشاف 47 منشأة مخالفة

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ علي المنشآت العلاجية والمستشفيات الخاصة، من غلق 3 منشآت طبية مخالفه، إضافة لاكتشاف 47 منشأة طبية مخالفة جاري استصدار قرارات بغلقها.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور طارق الشربينى وكيل المديرية، وإشراف الدكتور محمود صبرى مدير إدارة العلاج الحر، ومنسق الحملات دكتور عمرو قنديل، بناءا على التعليمات الواردة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بتكثيف المرور على المستشفيات الخاصة.

وأعلنت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ في بيان إعلامي لها، أنه تم اليوم تنفيذ حملة مفاجئة موسعة من المرورات والاغلاقات على المنشآت الطبية الخاصة داخل دائرة محافظة كفر الشيخ باجمالى 152 منشأة طبية بين مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل طبية، وتم إغلاق 3 منشآت طبية، وسيتم استصدار 47 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية.