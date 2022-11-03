صحة سوهاج: فحص أكثر من 96 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة خلال أكتوبر

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 96 ألف مواطن ضمن "5"مبادرات من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والتى تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين، حيث إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكد أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة صرح بذلك سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأشار النجار إلى أن المبادرات الرئاسية تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية ففي مبادرتى "صحة المرأة" و "صحة الأم والجنين" وتأتى مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

أما مبادرة "صحة الأم والجنين" والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف حيث تم فحص ما يقرب من 67 ألف سيده خلال المبادرتى وذلك في أكتوبر 2022.

وبمبادرة "السمعيات" والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصاً على صحة الطفل المصري والتي تم بها فحص أكثر من 10 آلاف و300 طفل وذلك خلال شهر أكتوبر لعام 2022 حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة وفى مبادرة "الاعتلال الكلوى" والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم فحص ما يقرب من 18 ألفا و400 مواطن خلال شهر أكتوبر 2022 حيث و تقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

واستكمل النجار تصريحاته أن مبادرة" كبار السن، 65 سنة وما فوق" والتى تم فحص أكثر من 400 مواطن من خلالها وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى "سوهاج ،أخميم ،جهينة ،طهطا" والتى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، و الاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية "الأنيميا، السمنة"..بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي. ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.

وأكد النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.