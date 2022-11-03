وذكر راديو شبكة "تشانل نيوز آشيا" السنغافورية أن المهمة العاجلة لبرنامج "البحث فى التأهب والاستجابة للأوبئة" ستتمثل فى العمل عن كثب مع وزارة الصحة لتطوير خطة وطنية للبحث والتطوير فى مجال الأوبئة.

من جانبه، قال وزير الصحة السنغافورى أونج يى كونج، إن وجود برنامج بحثي مخصص سيساعد فى الجمع بين الخبراء متعددى التخصصات فى جميع أنحاء النظام البيئي لبحوث الجائحة بطريقة منسقة.

وأضاف أن هذا سيعزز أيضا القدرات الحالية لسنغافورة من خلال تشكيل شبكات بحث، إضافة إلى تطوير الأدوات والأساليب والمنتجات اللازمة للاستجابة لتهديدات تفشى الأمراض المعدية فى المستقبل.

وتابع أنه على الصعيد الدولى سيعمل البرنامج الجديد على تعزيز الشراكات البحثية، وتبادل المعلومات والمعرفة، والتعاون في التجارب السريرية مع مختلف المؤسسات فى المنطقة.