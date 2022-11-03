رئيس "مياه سوهاج" يناقش سبل ترشيد الطاقة لمحطات مياه الشرب

سوهاج عمرو خلف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والافرع والمديرى العموم، لاستعراض خطط الشركة فى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها حيث تناول الاجتماع سبل ترشيد الطاقة وإجراء القياسات الكهربائية المختلفة لمحطات مياه الشرب لزيادة إنتاج المياه، بالاضافة إلى استعراض تأهيل محطات مياه الشرب الارتوازية والنقالى والمدمجة وبحث خطة الشركة لحصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على الشهادة العالمية فى التنمية الفنية المستدامة، وكذلك كيفية تقليل نسبة الفاقد والوصلات الخلسة واستعراض خطة الشركة لتغيير العدادات العاطلة والتشديد على إنهاء أعمال توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم مسئولى محطة مياه جزيرة محروس بمركز أخميم ومحطة رفع صرف صحى سلامون لحصولهم على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM، وكذلك تكريم العاملين الذين اسهموا فى اعتماد اماكن التدريب والتقييم العملى لبرنامج المسار الوظيفى بهدف تطوير أنظمة تدريب العاملين، وكذلك مهندسى الدعم الفنى الذين أسهموا فى أعمال مراجعة الطاقة الكهربائية بمحطات مياه الشرب مما يساهم فى ترشيد الطاقة وزيادة إنتاجية محطات مياه الشرب، هذا بالاضافة إلى تكريم الغطاسين الذين يقومون بتطهير مأخذ محطات مياه الشرب وأن الشركة تسعى من خلال هذا الاحتفال إلى ترسيخ تقليد دورى عرفانا بالجهود المتفانية التى قدمها العاملين وتشجيعا لهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق اهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.