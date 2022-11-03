رئيس مركز معلومات المناخ يحذر المزارعين فى وجه بحرى من زراعة 3 أصناف قمح

كتبت أسماء نصار

حذر الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المزارعين من زراعة أصناف قمح "جميزة 11 - سدس 12 - مصر 1" فى الوجه البحرى، موضحًا أن الشتاء العام الحالى بارد ورطب وحمل جرثومى عالى للصدأ.

وتحث الدولة المزراعين على التوسع فى زراعة القمح لتحقيق المساحة المستهدفة هذا العام نظرا لأهميته الاستيراتيجية فى تحقيق الأمن الغذائى وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة بعد الأسعار المحفزة التى حددتها الدولة لشراء المحصول.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة، بضرورة توفير تقاوى المحاصيل الشتوية قبل الزراعة بوقت كبير، مع توعية المزارعين باختيار أصناف التقاوى الجيدة المعتمدة طبقا للسياسة الصنفية لكل محافظة، مع زيادة الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى للمزارعين فى كل المحافظات.

وأكد وزير الزراعة متابعة منظومة توزيع الأسمدة وضرورة صرفها إلى المزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وشدد على ضرورة إجراء الحصر الدقيق للمساحة المنزرعة بالقمح من على أرض الواقع، مع مطابقتها بكشوف صرف الأسمدة لمنع أى تلاعب ومحاسبة المقصرين فى ذلك.