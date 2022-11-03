رئيس جامعة قناة السويس يشارك بجلسة الحوار المجتمعى "حياة كريمة" بالإسماعيلية

وجهت مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية دعوه للدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس للمشاركة بالجلسة النقاشية حول الحوار المجتمعى بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وأعرب الدكتور ناصر مندور عن بالغ سعادته للمشاركة بالجلسة النقاشية التى تأتى فى إطار الإستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا إلى أهمية دور الحوار الوطنى لمؤسسات المجتمع المدنى فى زيادة المشاركه لكافة طوائف المجتمع للمساهمة الفعالة فى المبادرة الرئاسية الهادفة " حياة كريمة ".

جاءت الجلسة التى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" بالإسماعيلية بمشاركة مواطنى قرى الريف المصرى، والقوى الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية قد بدأتها المؤسسة استعدادا لأطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.

بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والعقيد أحمد سعد المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية ومنسقى المؤسسة بمحافظة الإسماعيلية ومديرى المديريات، وممثلى الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة.

ومن جامعة قناة السويس شارك الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد جمال خطاب مدرس الإقتصاد بكلية التجارة، والدكتور محمد الباز منسق حياة كريمة بالجامعة وطلاب أسرة من أجل مصر وطلاب إتحاد الجامعة.

جدير بالذكر أن الجلسة بدأت بإجراء حوارًا مجتمعيًا، ضمن جولات مبادرة حياة كريمة للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى المرحلة الثانية بمحافظة الإسماعيلية.