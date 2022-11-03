رئيس جامعة أسيوط يعين وكيلاً جديدا لكلية التربية الرياضية

أسيوط فريق المحافظات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عدداً من قرارات التعيين الجديدة تضمنت تعيين الدكتور ابراهيم حسين ابراهيم عبد السميع الأستاذ بقسم الادارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية وكيلاً لشئون التعليم والطلاب وذلك لمدة 3سنوات ،

كما وافق المنشاوى على تجديد تولى الدكتور محمد حلمى المرسى الحفناوى القائم بعمل وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث الاشراف على قسم العمارة بالكلية وذلك لمدة عام .

كما تضمنت القرارات قيام الدكتور أحمد عبد الهادى محمد حسانين الأستاذ بكلية الطب البيطرى بعمل مديراً لوحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية .