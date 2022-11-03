اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس جامعة أسيوط يعين وكيلاً جديدا لكلية التربية الرياضية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:17 ص
رئيس جامعة أسيوط يعين وكيلاً جديدا لكلية التربية الرياضية الدكتور أحمد المنشاوى
أسيوط فريق المحافظات

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أصدر الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عدداً من قرارات التعيين الجديدة تضمنت تعيين الدكتور ابراهيم حسين ابراهيم عبد السميع الأستاذ بقسم الادارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية وكيلاً لشئون التعليم والطلاب وذلك لمدة 3سنوات ،

كما وافق المنشاوى على تجديد تولى الدكتور محمد حلمى المرسى الحفناوى القائم بعمل وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث الاشراف على قسم العمارة بالكلية وذلك لمدة عام .

كما تضمنت القرارات قيام الدكتور أحمد عبد الهادى محمد حسانين الأستاذ بكلية الطب البيطرى بعمل مديراً لوحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية .  

      


فنون جميلة

الدكتور أحمد المنشاوى

رئيس جامعة أسيوط

كلية الفنون الجميلة

الدراسات العليا



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