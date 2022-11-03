دراسة: جدري القرود قد ينتشر قبل أن تبدأ الأعراض فى الظهور

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من المملكة المتحدة أن أكثر من نصف حالات جدري القرود التي حدثت في الوقت الحالي ربما تم نقلها إلى آخرين قبل ظهور الأعراض، بحسب ما نشرت شبكة CNN الأمريكية.

الدراسة، التي قادها مصممو نماذج الأمراض في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة، تتعارض مع إرشادات الصحة العامة الحالية حول كيفية انتشار جدري القردة، كما أن لها آثارًا مهمة على كيفية احتواء تفشي العدوى.

وقال بيل هاناج، عالم الأوبئة بكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، إن" الدراسة الجديدة تدخل في صميم سؤال كان مسئولو الصحة العامة يحاولون الإجابة عليه منذ شهور: كيف ينتشر فيروس جدري القرود بالضبط؟".

وأضاف هاناج ، الذي لم يشارك في الدراسة: أن انتقال العدوى قبل أن يعرف الناس أنهم مصابون يساعد في تفسير النمو الهائل للفاشية قبل انتشار التطعيم.

قبل هذه الدراسة ، كان الأطباء يدركون أنه من الممكن التخلص من الفيروس قبل ظهور الأعراض ، لكننا لم نكن نعرف مدى شيوعه.

منذ مايو 2022 ، تم الإبلاغ عن أكثر من 75000 حالة إصابة بجدري القرود على مستوى العالم ، منها 99٪ في البلدان التي لا ينتشر فيها الفيروس بشكل شائع، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

انخفضت حالات الإصابة بجدري القرود بشكل كبير في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 26 أكتوبر ، بلغ متوسط حالات جدري القرود الجديدة التي تم الإبلاغ عنها إلى مركز السيطرة على الأمراض لمدة سبعة أيام حوالي 30 حالة يوميًا ، انخفاضًا من 446 حالة يوميًا في أوائل أغسطس.

تم تشخيص 28492 حالة إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة حتى أمس الأربعاء، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يشير هذا التقدم إلى أن جهود الصحة العامة لزيادة الوعي بالعدوى وتشجيع التطعيم لأولئك المعرضين لخطر كبير تعمل

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض CDC ، فإن "الشخص المصاب بجدري القرود يمكن أن ينشره للآخرين من وقت بدء الأعراض حتى يلتئم الطفح الجلدي تمامًا وتتكون طبقة جديدة من الجلد".

يتوافق هذا التوجيه مع المعلومات الواردة من كل من منظمة الصحة العالمية وحكومة المملكة المتحدة حول كيفية انتشار جدري القرود.ولكن هذا ليس ما وجده علماء الأوبئة عندما حققوا في سجلات تتبع المخالطين من تفشي جدري القرود الحالي في المملكة المتحدة.

بالنسبة للدراسة ، أعد الباحثون سجلات لـ 2746 حالة من حالات جدري القرود في المملكة المتحدة تم تحديدها منذ بداية تفشي المرض مؤخرًا حتى 1 أغسطس.أكثر من نصف الحالات انتقلت قبل ظهور الأعراض.ويقدر الباحثون أنه بناءً على بياناتهم ، فإن أكثر من نصف (53٪) انتقال العدوى في تفشي المرض في المملكة المتحدة حدث في هذه المرحلة التي تسبق الأعراض من العدوى.

في الدراسة، وجد الباحثون أن انتقال العدوى حدث قبل أربعة أيام من ظهور الأعراض الأولى على الشخص - عادة ما يكون صداعًا وحمى وتضخمًا في الغدد الليمفاوية وآلامًا في العضلات وطفحًا جلديًا كما يمكن أن يحدث التهاب المستقيم ، وهو تورم مؤلم في بطانة المستقيم.