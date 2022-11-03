اليوم السابع
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دبلوماسي سابق: مصر تقوم بمجهودات كبيرة منذ الإعلان عن استضافة مؤتمر المناخ

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:09 م
دبلوماسي سابق: مصر تقوم بمجهودات كبيرة منذ الإعلان عن استضافة مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ
إبراهيم حسان

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قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، إن الدولة المصرية تقوم بأعمال ومجهودات كبيرة جدا، منذ أن تقرر استضافة مؤتمر المناخ "COP 27" على أرضها، وكانت على مستوى توقع المجتمع الدولي في التجهيز والاستعدادات لقمة المناخ المقبلة.
 
أضاف الحفني، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تقوم بأعمال دؤوبة على كافة المستويات للوصول إلى هذه المرحلة من الإعداد الجيد لقمة المناخ بشرم الشيخ، على الرغم من تداعيات الأزمة الأوكرانية وما سبقها من تداعيات لجائحة فيروس كورونا.
 
وأوضح السفير علي الحفني، أنه فيما يتعلق بالمستوى الموضوعي، فقد تبنت مصر مجموعة من المبادرات لا مثيل لها في القمم السابقة، أما فيما يتعلق بالاستعدادات اللوجيستية لقمة المناخ، فمدينة شرم الشيخ تظهر بثوب جديد بسبب قرب انطلاق قمة المناخ بها.

السفير على الحفني

قمة المناخ

شرم الشيخ

كوب 27

اخبار التليفزيون



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