حي شرق المنصورة يحرر مخالفة إلقاء نفايات طبية بشارع قناة السويس

كلف الدكتور عمرو عبد العاطى، رئيس حى شرق المنصورة، المهندس راضى العدوى مدير شئون البيئة، وسلامة محمد، بإدارة البيئة وباقى أعضاء اللجنة بالمرور والمتابعة المستمرة على العيادات بنطاق الحى والتفتيش على العيادات الطبية.

وتبين أثناء المرور ليلا بشارع قناة السويس، من قبل إدارة شئون البيئة، تلاحظ وجود مخلفات طبية بالطريق العام، وتم عمل المعاينة ورصد من قام بإلقاء النفايات الطبية.

أسفرت الحملة، عن تحرير محضر خلط نفايات طبية بالقمامة داخل الأكياس السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد رئيس الحي بعمل حملات مستمرة ودائمة على العيادات ونقل النفايات الطبية، والتخلص منها بطريقه آمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.