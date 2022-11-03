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حماية المستهلك يتوعد المتلاعبين فى أسعار السلع بالحبس ومصادرة المنتجات

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:25 ص
حماية المستهلك يتوعد المتلاعبين فى أسعار السلع بالحبس ومصادرة المنتجات حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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بدأ جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، منذ صباح اليوم في نزول حملات مكثفة على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدي لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة، كما يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار على الخط الساخن "19088".
 
 ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.
 
وناشد جهاز حماية المستهلك  المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.
 
 

حماية المستهلك

أسعار السلع

رقابة الأسواق

الرقابة

سيارات حماية المستهلك

مصادرة منتجات السلع



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