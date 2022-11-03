جامعة سوهاج حريق محدود بمعمل الحاسب بكلية الآداب وتمت السيطرة عليه

سوهاج محمود مقبول

أعلن المركز الاعلامي لجامعة سوهاج عن عدم وجود أي إصابات نتيجة اشتعال الحريق المحدود الذي نشب صباح اليوم بمعمل الحاسب الآلي لتعلم اللغة الفرنسية (معمل اللغويات)، والذي يوجد ببدروم مبني كلية الآداب بالمقر الجديد للجامعة، والذي نتج عن ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه فور نشوبه من أفراد الحماية المدنية وسيارات الإطفاء التي دفعت بها قوات الحماية المدنية.



وأوضح المركز الإعلامي أن المعمل يضم 30 جهاز حاسب آلي، ويستخدم لتطبيق النظام الرقمي لتعلم اللغات، وقد تسبب الحريق نتيجة تشغيل الاجهزة علي مستوي مڜترك كهربائي واحد مما ادي الي زيادة الضغط و حدوث الماس الكهربائي واشتعال النيران، والذي نتج عنه تلف 5 أجهزة حاسب آلي.



وأكد المركز الاعلامي للجامعة انه علي الفور تم التحكم في مصدر النيران، الذي نشب في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، عن طريق الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق حيث انها تخصص سيارة إطفاء متواجده علي مدار الساعة بمقر الجامعة الجديد، بالاضافة الي التعزيز بسيارات اخري من مقر الإدارة التابعة لمديرية الامن.



وهذا وقد توجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة علي الفور لمقر الجامعة الجديد فور علمه بنشوب النيران بالمعمل، حيث تابع لحظه بلحظه تداعيات الامر، وبناءاً عليه أصدر رئيس الجامعة قراراً بإحالة أمين المعمل الي التحقيق فيما نسب اليه من الإهمال والتقصير في عمله، حيث يتم توصيل الاجهزة علي مشترك واحد مما أدي الي اشتعال النيران.



و إذ تتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير للواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن والعقيد هيثم فوزي عبد الغني مدير الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق بالمديرية، علي جهودهم المستمرة في دعم أمن وسلامة كافة منشآت الجامعة ومواردها المؤسسية.

