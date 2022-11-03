تونس.. إيقاف طبيب بعد العثور على أجنة غير مكتملة النمو مدفونة فى عيادته

كتب محمد جمال

أوقفت قوات الأمن التونسية أوقفت طبيبا في مدينة بنزرت شمال البلاد بعد العثور على أجنّة غير مكتملة النمو في عيادته، حسبما ذكرت شبكة " روسيا اليوم" نقلا عن إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأكد مصدر أمني أنه تم إيقاف الطبيب الذى تم العثور على 5 أجنّة غير مكتملة النمو مدفونة داخل أصيص فوق سطح عيادته الطبيّة المغلقة بمدينة بنزرت، يوم الأربعاء.

وأفاد نزار العذارى كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء في برنامج "صباح الناس" تبثه إذاعة "موزاييك" بأنّ الموقوف طبيب عام ومتقدم في السن وغير مباشر.

وصرح العذارى بأن العيادة موضوع البحث الأمن مغلقة.

وقال إن الطبيب العام غير قادر على القيام بمثل هذه العمليات إضافة إلى أنه لا يمكن إجراءها في عيادة طبية، مشيرا إلى أنهم في انتظار ما ستكشفه الأبحاث.