تواصل فعاليات قوافل الشباب والرياضة التعليمية بمدارس شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت قوافل تعليمية دفعت بها وزارة الشباب والرياضة، عملها بمدارس شمال سيناء، ضمن مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية، والتى تجددت هذا العام بشمال سيناء وللعام العاشر على التوالي، تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" .

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن القوافل التعليمية تواصلت اليوم داخل مدينة العريش بمدارس " الثانوية بنات ، الثانوية التجارية بمشاركة 150 طالبه، ومدرسة الشهيده بسمه سعيد الاعدادية " 220 طالبة، وفي الشيخ زويد المدرسة الثانوية الصناعية 100 طالب، والإمام الغزالي الاعدادية 120 طالب، بمشاركة نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة، وأن المشروع استفاد منه أكثر من 500 ألف طالب وطالبة حتي الآن ، ومن للمقرر الوصول إلي 300 ألف طالبًا، خلال الفترة القادمة.



