تنظيم 55 من جلسات الدوار وتوعية لأهالى 20 قرية بحياة كريمة فى أسوان

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى مبادرة (حياة كريمة).

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه برعاية متواصلة من محافظ أسوان تم تنظيم عدد 55 من جلسات الدوار والتى إستهدفت على مدار يومين توعية 2725 سيدة وفتاة ورجل بعدد 20 من قرى ونجوع مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأوضحت، بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن قرية بلانة بنصر النوبة شهدت تنظيم دورة تدريبية لريادة الأعمال إستهدفت 25 سيدة وفتاة ، بالإضافة إلى تنظيم ندوة تعريفية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة من أجل تسليط الضوء على مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض الميسرة وغيرها من المجالات التى تهدف إلى إكساب المهارات ورفع الوعى لتحسين الظروف الإقتصادية والمعيشية لدى الأهالى بمختلف القرى والنجوع.