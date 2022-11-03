تعرف على قرارات مياه الأقصر لتحسين الخدمة فى شرق السكة الحديد والسواقى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه فى إطار تحسين خدمة مياه الشرب بمنطقة شرق السكة الحديد والسواقى للتغلب على المشكلات الموجودة بها، جارى تنفيذ عدد من الإجراءات.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر، أنه تم اتخاذ الإجراءات الآتية لتحسين الخدمة وهى:-

1- تقسيم منطقة شرق السكة لعدة مناطق قائمة بذاتها لرفع الضغوط بها وإمكانية التغلب على الأعطال بصورة أسرع .

2- إصلاح جميع المحابس الموجودة بشبكة منطقة شرق السكة وتركيب محابس لإمكانية تقسيمها لعدة مناطق صغرى

3- إنشاء غرف لقياس الضغوط والتصرفات داخل كل منطقة.

4- تركيب 15 جهازا لقياس الضغوط بأماكن متفرقة بالشبكة لتحسين الضغوط أولا بأول فى حالة حدوث أى انخفاض فى الضغوط حيث انها مراقبة على مدار الساعة .

5- تركيب 5 أجهزة لقياس التدفق والضغوط لحساب كميات المياه التي تضخ على مدار 24 ساعة

6- ترسل جميع قراءات وبيانات أجهزة القياس ومستشعرات الضغوط على الشبكة الوطنية للسلامة والأمن والتى تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحها يوم الثلاثاء 31/10/2022، حيث تم تحليل تلك البيانات والوقوف على المشكلات فور حدوثها، حيث تتم طبقاً للقياسات المحدثة وتعد تلك الإجراءات التى تم تنفيذها لتحسين الضغوط بشكل كبير وجارى العمل على المنطقة وتنفيذ بعض الإجراءات أيضاً التى تتعلق بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بالمشكلات فور حدوثها لتحسين مستوى الخدمة التى تقدم للمواطنين.