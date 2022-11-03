تشييع جثمان المطرب إبراهيم عبد الشفيع بعد صراع طويل مع المرض.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

شيع، ظهر اليوم الخميس، جثمان الفنان السكندرى إبراهيم عبد الشفيع، والذى توفى بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد سيف بمنطقة باكوس، ودفنه بمقابر أم النور شرق الإسكندرية.

يذكر أن الفنان الراحل تعد أشهر أغنياته "شى لله يا مرسى يا أبوالعباس"، وقدم خلال مسيرته عددا كبيرا من الألحان لفنانين كبار أمثال: كارم محمود ومحمد رشدى، أغنية "سألونى يا مصر"، ومحمد العزبى اليوم الجديد، ومحمد ثروت لعب الهوا، وعايدة الشاعر زفة فرح، وليلى نظمي إلهي وأنت جاهي، وماهر العطار الأخ الأكبر وإيمان الطوخي "يا حمام".

وعندما افتتحت إذاعة الإسكندرية اعتمد إبراهيم عبد الشفيع كمُطرب عام 1954، ولاحقا كملحن على يد المذيع حافظ عبدالوهاب والفنان أحمد خميس، ثم انتقلَ إلى القاهرة مع المخرج محمود شركس.

كانت أول أعمال إبراهيم عبد الشفيع الغنائية فى إذاعة القاهرة، هى خماسية عابر سبيل، وسجلَ أيضًا أغانى مصورة فى تليفزيون القاهرة، وجرى تكريمه من قبل وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب، وأيضًا رئيس دار الأوبرا المصرية الموسيقية إيناس عبد الدايم، فى مهرجان الأغنية المصرية على مسرح سيد درويش، ضمن فعاليات المهرجان الدورة السابعة لسنة 2013.

وكانَ إبراهيم عبد الشفيع عضوا بمجلس نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة، دورتين متتاليتين، فى زمن الموسيقى أحمد فؤاد حسن، وأيضًا كان عضوا بمجلس إدارة جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين دوريتن، فى زمن الموسيقى محمد الموجى والشاعر عمر بطيشة، وكذلك فى لجنة الاستماع باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وعاصر الراحل كبار المطربين والملحنين والشعراء، ولحن لكبار الفنانين مثل صباح وأحمد عدوية وسمير الإسكندراني وليلى نظمي وكارم محمود، ومن أبرز أغانيه: "شي لله يا مرسي يا أبوالعباس، شال الحليوة، بياع الورد" وسبق وكرمته محافظة الإسكندرية وأطلقت اسمه عام 2016 على مسرح ثقافة الشاطبي.

ومن جانبها نعت نقابة المهن الموسيقية بفرع الإسكندرية، الراحل ابرهيم عبد الشفيع في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا في وفاة علامة من علامات الفن السكندري الأستاذ إبراهيم عبدالشفيع في ذمة الله.. خالص تعازينا نقيبا ومجلسا وجميع العاملين بالفرع في وفاة المغفور له".