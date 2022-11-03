تربية رياضية الإسكندرية تنظم حفل استقبال لفريق الجوالة بالجامعة

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة مها محمد أمين عميد الكلية حفل استقبال لحوالى وجوالات جامعة الإسكندرية بحضور الدكتورة نيفين ممدوح زيدان - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائد احمد السيد مسئول تقييم الاستقبالات هند عليمى مشرفة إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة الإسكندرية.

وبدأ الكرنفال برفع جوالات الكلية للعلم والنشيد الوطنى واستعراض الأرض الكشفية والنادى الخلوى نهاية بحلقة التفاعل بين جوالى وجوالات الجامعة.

يأتى ذلك فى اطار الاحتفالات السنوى واقامة حفل استقبال لعشيرة الجوالة بجامعة الإسكندرية واستقبال الفرق الجديدة ورفع الراية من الفرق القدامى.