بنى سويف تشارك فى فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

شاركت محافظة بني سويف "اليوم" في فعاليات مؤتمر ( المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية)، التي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة ورئيس اللجنة الوطنية ،والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة، و"إيلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

حيث شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ضمن حضور عدد من المحافظين فعاليات المؤتمر ، ومنسق عام المبادرة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من المسئولين، وممثلي المجالس النيابية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية، وعدد من رؤساء الجامعات، ونخبة من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين.

وتضمنت المؤتمر تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات، والذي أقيم على هامش فعاليات المؤتمر ، ويضم أجنحة كبيرة لجميع محافظات الجمهورية لإتاحة الفرصة لعرض المشروعات الفائزة في هذه المبادرة على مستوى كل محافظة في الجناح المخصص لها، وقد وجه رئيس الوزراء، بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات المهمة، التي تتواءم مع استراتيجية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وذلك مع تفعيل خريطة واضحة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يمكن أن يكون له دور فعال في هذه المشروعات.

كما أكد رئيس الوزراء أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعتبر مبادرة غير مسبوقة، باعتبارها تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، كما تأتي هذه المبادرة في إطار استعداد مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27 خلال الأيام المقبلة

من جانبه أشار المحافظ "د.محمد هاني غنيم ، إلى أن بني سويف تشارك في المبادرة بعدد 6 مشروعات ، منهم مشروع العيادة الزراعية الذكية ( الذي حصل على تكريم السيد رئيس مجلس الوزراء ضمن فعاليات مؤتمر اليوم ) ، وهو المشروع الذي اختارته المحافظة ليكون سفيراُ لها ، وشملت المشروعات بجانب مشروع العيادة الزراعية الذكية ، مشروع campat - sustainable global camps ،الذي قدمته مؤسسةالحلول البيئية المستدامة، ضمن فئة " المشروعات الكبيرة"، بجانب مشروع تصنيع طاقة بديلة من مخلفات تقليم الأشجار المصرية ضمن فئة " المشروعات المتوسطة"، ومشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة ببا ، ضمن فئة"حياة كريمة"، ومشروع "احتجاز الكربون بواسطة الطحالب الدقيقة المعدلة وراثيا لإنتاج الوقود الحيوي ، من فئة " الشركات الناشئة"، ومشروع للزراعة المائية بدون تربة لتوفير المياه وعدم وجود مخلفات تضر البيئة، ضمن فئة "المشروعات التنموية المتعلقة المتعلقة بالمراة و تغير المناخ و الاستدامة.

وأوضح محافظ بني سويف خلال استعراضه للمشروعات أمام السيد دولة رئيس مجلس الوزراء ، خلال فعاليات المؤتمر ، مشيرا إلى أنه تم اختيار مشروع العيادة الزراعية الذكية ليكون سفيرا للمحافظة ،ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير هادفة للربح" ، ويستهدف صغار المزارعين و مربي الحيوانات بشكل أساسي، الهيئات الحكومية والبحثية، ومصممي الحلول التكنو زراعية وشركات الاستثمار الزراعي، وتدور فكرة المشروع عن تطوير عيادة زراعة رقمية ذكية متكاملة (SAC) عن طريق الاستفادة من التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق وتقنيات معالجة البيانات الضخمة بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات والأجهزة القائمة على الشبكة الخلوية وانتشارها.

حيث يمتلك المشروع ميزة تنافسية كبيرة ،ويعتبر الأول من نوعه والذي يعتمد بدرجة كبيرة على تشخيص الأمراض الحشرية والحيوانية من خلال صورة العرض المرضي بالاعتماد علي معالجة البيانات الضحمة ومعالجة النصوص الكتابية وتحويلها الي محتوي صوتي والعكس، مما يتيح التشخيص والتوصية للمزارع للمشكلة التي تواجهه في خلال ثواني معدودة من خلال اظهار العرض علي الصورة مع نص مكتوب للتوصيات العلاجية المقدمة من خبراء متخصصين ومعتمدة من وزارة الزراعة، وتسجيل صوتي للمزارع ناهيك عن تواجد التوصية محفوظة علي منصة التطبيق ومتاحة علي هاتف المزارع للرجوع اليها في أي وقت

رافق المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، خلال حضوره فعاليات المؤتمر: السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف ، وأعضاء اللجنة التنفيذية المحلية ببني سويف : الأستاذة نهى محمد مقرر اللجنة التنفيذية المحلية، الأستاذ وليد صالح عضو اللجنة التنفيذية ومقرر لجنة متغيرات المناخ ببني سويف ، وأصحاب المشروعات في مجالات وفئات المبادرة.