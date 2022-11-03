بنك إنجلترا يرفع الفائدة 0.75 نقطة لتصل لـ3%.. وBBC: الأكبر منذ 33 عاما

رفع بنك إنجلترا، أسعار الفائدة إلى 3 في المائة في أكبر زيادة منذ 33 عامًا في الوقت الذي يحاول فيه كبح التضخم.
رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية بعد ظهر اليوم إلى 3 في المائة بعد تحذيرها الشهر الماضي من أن الضغوط التضخمية المتزايدة ستتطلب "استجابة أقوى" مما كان يُعتقد سابقًا.
ووفقا لبي بي سي، دفع القرار الفائدة إلى أعلى مبلغ لها منذ عام 2008 وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة قبل أقل من عام كان المعدل 0.1 في المائة.
حذرت نقابة عمالية رائدة، من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيغرق المزيد من العمال في الديون والضائقة المالية وسط أدلة جديدة على تأثير أزمة تكلفة المعيشة.
وجدت دراسة استقصائية شملت 6000 بالغ من اتحاد يونايت أن أكثر من نصفهم بقليل قالوا إنهم لا يستطيعون أو سيجدون صعوبة في دفع فواتير أسرهم هذا العام.
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