بنك إنجلترا يرفع الفائدة 0.75 نقطة لتصل لـ3%.. وBBC: الأكبر منذ 33 عاما

كتبت نهال أبو السعود

رفع بنك إنجلترا، أسعار الفائدة إلى 3 في المائة في أكبر زيادة منذ 33 عامًا في الوقت الذي يحاول فيه ‏كبح التضخم.‏

رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية بعد ظهر اليوم إلى 3 في ‏المائة بعد تحذيرها الشهر الماضي من أن الضغوط التضخمية المتزايدة ستتطلب "استجابة أقوى" مما ‏كان يُعتقد سابقًا.‏

ووفقا لبي بي سي، دفع القرار الفائدة إلى أعلى مبلغ لها منذ عام 2008 وهذه هي المرة الثامنة على التوالي ‏التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة قبل أقل من عام كان المعدل 0.1 في المائة.‏

حذرت نقابة عمالية رائدة، من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيغرق المزيد من العمال في الديون والضائقة ‏المالية وسط أدلة جديدة على تأثير أزمة تكلفة المعيشة.‏

وجدت دراسة استقصائية شملت 6000 بالغ من اتحاد يونايت أن أكثر من نصفهم بقليل قالوا إنهم لا ‏يستطيعون أو سيجدون صعوبة في دفع فواتير أسرهم هذا العام.‏