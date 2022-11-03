بنك إنجلترا: بريطانيا دخلت فى حالة ركود سيستمر عامين

حذر بنك إنجلترا من أن المملكة المتحدة تواجه أطول فترة ركود فى تاريخها، حيث رفع أسعار الفائدة بأكثر من 33 عامًا.
وفى توقعاته للاقتصاد البريطانى، قال البنك إن البلاد ستواجه ركودًا "صعبًا للغاية" لمدة عامين وستتضاعف البطالة تقريبًا بعد رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى 3% من 2.25% ، وهي أكبر قفزة منذ عام 1989.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، القرار برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 ، عندما واجه النظام المصرفي في المملكة المتحدة الانهيار.
ارتفعت أسعار الفائدة منذ ديسمبر الماضي مع تسارع تكاليف المعيشة ، مما جعل العديد من الأسر في المملكة المتحدة تواجه صعوبات.
يُعرَّف الركود بأنه عندما ينكمش اقتصاد بلد ما لفترتين من ثلاثة أشهر - أو ربعين - متتاليين. عادة تجني الشركات أموالًا أقل ، وقد تنخفض الأجور وترتفع البطالة.
يعتقد البنك المركزي البريطاني الآن أن الاقتصاد دخل بالفعل في ركود "صعب"، والذي سيستمر العام المقبل وحتى النصف الأول من عام 2024 عام انتخابات عامة محتملة.
وقال البنك إنه في حين أنه لن يكون أعمق تراجع في المملكة المتحدة ، إلا أنه سيكون الأطول منذ أن بدأت السجلات في عشرينيات القرن الماضي.
وقال المستشار جيريمي هانت إن التضخم يلقي بثقله على العائلات وأصحاب المعاشات والشركات وأن "الأولوية الأولى للحكومة هي" السيطرة عليه ".
وقال: "أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم حيث تدير البلدان ارتفاع الأسعار مدفوعًا إلى حد كبير بوباء Covid-19 وغزو بوتين لأوكرانيا".
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