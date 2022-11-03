بنك إنجلترا: بريطانيا دخلت فى حالة ركود سيستمر عامين

كتبت نهال أبو السعود

حذر بنك إنجلترا من أن المملكة المتحدة تواجه أطول فترة ركود فى تاريخها، حيث رفع أسعار الفائدة ‏بأكثر من 33 عامًا.‏

وفى توقعاته للاقتصاد البريطانى، قال البنك إن البلاد ستواجه ركودًا "صعبًا للغاية" لمدة عامين ‏وستتضاعف البطالة تقريبًا بعد رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى 3% من 2.25% ، وهي أكبر ‏قفزة منذ عام 1989.‏

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، القرار برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 ، عندما ‏واجه النظام المصرفي في المملكة المتحدة الانهيار.‏

ارتفعت أسعار الفائدة منذ ديسمبر الماضي مع تسارع تكاليف المعيشة ، مما جعل العديد من الأسر في ‏المملكة المتحدة تواجه صعوبات.‏

يُعرَّف الركود بأنه عندما ينكمش اقتصاد بلد ما لفترتين من ثلاثة أشهر - أو ربعين - متتاليين. عادة تجني ‏الشركات أموالًا أقل ، وقد تنخفض الأجور وترتفع البطالة.‏

يعتقد البنك المركزي البريطاني الآن أن الاقتصاد دخل بالفعل في ركود "صعب"، والذي سيستمر العام ‏المقبل وحتى النصف الأول من عام 2024 عام انتخابات عامة محتملة.‏

وقال البنك إنه في حين أنه لن يكون أعمق تراجع في المملكة المتحدة ، إلا أنه سيكون الأطول منذ أن ‏بدأت السجلات في عشرينيات القرن الماضي.‏

وقال المستشار جيريمي هانت إن التضخم يلقي بثقله على العائلات وأصحاب المعاشات والشركات وأن ‏‏"الأولوية الأولى للحكومة هي" السيطرة عليه ".‏

وقال: "أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم حيث تدير البلدان ارتفاع الأسعار مدفوعًا ‏إلى حد كبير بوباء ‏Covid-19‎‏ وغزو بوتين لأوكرانيا".‏