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بلينكن يؤكد لرئيس وزراء العراق التزام واشنطن بدعم العراق لهزيمة داعش

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:45 م
بلينكن يؤكد لرئيس وزراء العراق التزام واشنطن بدعم العراق لهزيمة داعش وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
كتب: أحمد جمعة

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تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتهنئته على تشكيل الحكومة العراقية نهاية أكتوبر الماضى.

ونقل الوزير الأمريكى حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق لتعزيز احترام حقوق الإنسان وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ، مؤكدا مجدداً التزام بلاده بدعم العراق لتحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.

ورحب وزير الخارجية الأمريكى بدعوة رئيس الوزراء السوداني للإصلاحات وتعهده بمحاربة الفساد المستشري.

كما ناقش الوزير الأمريكى ورئيس الوزراء العراقى التزامهما المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته.


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