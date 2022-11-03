اليوم السابع
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بـ6 مشاريع.. محافظ كفرالشيخ يشارك فى مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:11 م
بـ6 مشاريع.. محافظ كفرالشيخ يشارك فى مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظ كفر الشيخ يشارك في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شاركت بـ6 مشروعات تنوعت المشروعات بين تدوير المخلفات والحصول علي طاقة نظيفة، وبين تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي المكثف الصديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتريا أو مشروعات تحويل الملوثات وثاني أكسيد الكربون منتجات صديقة للبيئة.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

منتجات صديقة للبيئة

التنمية المحلية

مشروعات خضراء



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