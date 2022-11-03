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بعد موافقة مجلس النواب.. اعرف الفئات المستفيدة من العلاوة الاجتماعية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:00 ص
بعد موافقة مجلس النواب.. اعرف الفئات المستفيدة من العلاوة الاجتماعية المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب كامل كامل

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تضمن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية الاستثنائية، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، الفئات المستفيدة من العلاوة، حيث نصت المادة الأولى من القانون "منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال".
 
بينما فسرت المادة الثانية وحددت جميع الفئات التي من المقرر أن تستفيد من العلاوة الاجتماعية إذ تنص على: "المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية".

مجلس النواب

العلاوة الاجتماعية

الفئات المستفيدة من العلاوة الاجتماعية

الموظفين والعاملين بالدولة

اليوم السابع بلس

العلاوة

علاوة الغلاء



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