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بايدن يتهم أنصار ترامب بمحاولة تعطيل النظام الانتخابى الأمريكى

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:08 ص
بايدن يتهم أنصار ترامب بمحاولة تعطيل النظام الانتخابى الأمريكى الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن أنصار الرئيس السابق ترامب الجمهوريين بمحاولة تعطيل النظام الانتخابي الأمريكي.

وحذر بايدن في خطاب له من تدمير البلاد بخطاب التشكيك بالانتخابات، وقال "سيمهد الطريق للفوضى".

وقال بايدن أن على الأمريكيين معارضة "العنف السياسي" و"ترهيب الناخبين"، مشيرا إلى أن الديمقراطية الأمريكية تتعرض للهجوم بسبب رفض الرئيس السابق دونالد ترامب قبول نتائج الانتخابات.

 وقال أنه اقتحام مبنى الكونغرس "كنا نظن أن الأمر انتهى أنذاك، لكن هذا لم يكن صحيحا"، واصفا أنصار ترامب بـ"الغوغاء".


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