بالأسماء.. إصابة 14 فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

وقع منذ قليل حادث انقلاب سيارة علي رافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الثكنة قبل بورصة الرياض للأسماك علي رافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الثكنة بمركز الرياض، لتقوم غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بالدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي كفر الشيخ العام.



تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بإعلان حالة الطوارئ داخل المستشفى لاستقبال مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل بورصة الرياض للأسماك على رافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الثكنة بنطاق مركز الرياض.



وتبين من سجلات مستشفي كفر الشيخ العام أن المصابين هم : - أشرف عبد الستار عفان، 30 عام، حمادة عابد لطفي 23 عاما، هاني عابد صبري، 19 عام، يوسف ماهر عنتر، 16 عام، حسن يونس عيسي، 15 عام، لطفي عيد محمد، 18 عام، عادل ماهر منصور، 40 عام، أشرف السيد السيد، 53 عام، صابر عابد الخواجه، 35 عام، محمود أحمد ماهر، 17 عام، مدحت أحمد، 17 عام، كرم شكري الجنايني، 26 عام، السيد أحمد السعيد، 35 عام، حمزة أحمد ماهر، 17 عام.





