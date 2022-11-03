اليوم السابع
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الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:03 م
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:20 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات مياه شرب - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة،انقطاع المياه عن مناطق (شارع سوهاج ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية – ميدان السبع عمارات ومتفرعاته).
 
وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 05 -11-2022 الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، نظراً لاعمال احلال وتجديد خط قطر 600مم بشارع أسوان.
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
 
وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .
 

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