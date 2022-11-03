المكسيك تدعو لرفع الحظر التجارى عن كوبا فورا

وكالات

دعت المكسيك إلى رفع الحظر التجاري عن كوبا فورا، مشيرة إلى أنه أثر سلبيا على إمدادات الأدوية والأغذية للجزيرة.

وقال مندوب المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "كان بوسعنا أن نراقب كيف أثر الحظر على توريد الأدوية لمحاربة الوباء وكذلك الأغذية للشعب الكوبي".

وأشار إلى أن "تجويع السكان المدنيين عمل محظور بموجب القانون الإنساني الدولي". وأكد دي لا فوينتي أن المكسيك تدين بحزم الحظر التجاري الأمريكي المفروض على كوبا منذ 60 عاما، مشددا على أنه لا ينبغى أن تكون هناك أي عقوبات ضد كوبا إلا المفروضة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي. وأضاف أنه على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدعو إلى وقف فوري للحظر الاقتصادي والمالي لكوبا.