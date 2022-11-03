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المستشار الألمانى يعلن استقبال بلاده أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:00 ص
المستشار الألمانى يعلن استقبال بلاده أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا لاجئين - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتس تسجيل أكثر من مليون لاجئ أوكراني في ألمانيا، معتبرا أن تدفقهم مرتبط بمشاكل كبيرة تواجه المدن والمجتمعات في البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وقال شولتس: "نرى أن الحرب لها عواقب، على سبيل المثال، الكثير من الأشخاص يطلبون اللجوء في بلدنا أكثر من مليون مواطن أوكراني مسجل لدينا".
 
وأكد أنه "يجب بذل كل جهد ممكن" لإنهاء الصراع وتحقيق السلام. في الوقت نفسه، أشار شولتس إلى أن تدفق الأوكرانيين "مرتبط بالمشاكل الكبيرة التي تواجه المدن والمجتمعات في ألمانيا".
 
ونوه بأن السلطات الألمانية ستخصص 1.5 مليار يورو إضافية هذا العام لدعم اللاجئين من أوكرانيا، وفي العام المقبل ستخصص الدولة 1.5 مليار يورو أخرى للأوكرانيين الذين وصلوا إلى ألمانيا، و1.25 مليار يورو للاجئين من دول أخرى.

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