القاهرة الإخبارية: مقتل أحد مهاجمى موكب عمران خان والقبض على آخر

كتب سمير حسنى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بمقتل أحد مهاجمي موكب رئيس وزراء باكستان السابق عمر خان، وإلقاء القبض على مشتبه به آخر.

وقال زرتاج جل وزير عضو الجمعية الوطنية الباكستانية، إن عمران خان بأمان، بعد أن نجا من محاولة اغتيال وأصيب في قدمه.

وقال DawnNewsTV الباكستاني، إن عمران خان تم نقله إلى المستشفى، مؤكدة وصول فرقة من شرطة البنجاب الباكستانية إلى الموقع للتحقيق في الواقعة.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان، استبعاد رئيس الوزراء السابق عمران خان من تقلد أى منصب عام على خلفية تهم بإخفائه أصول مالية.