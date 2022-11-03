السلطات التونسية تحبط 15 محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 354 مهاجرا من الغرق

تونس (أ ش أ)

تمكنت السلطات التونسية من إحباط 15 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 354 مهاجرا من الغرق .

وقال المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطنى - فى بيان اليوم الخميس، إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالساحل والشمال والوسط، من إحباط 15 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 354 مهاجرا من الغرق .

وأضاف المتحدث أن وحدات تابعة للمناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية بالوسط، أحبطت 10 محاولات لاجتياز الحدود البحرية بشكل غير شرعي، كما قامت بنجدة وإنقاذ 293 مهاجرا، من بينهم 240 يحملون جنسيات جنوب الصحراء، و53 تونسيا من الغرق في عرض البحر.

وتابع المتحدث أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير بإقليم الساحل، تمكنت من إحباط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية أيضا بشكل غير شرعي، وإنقاذ 47 مهاجرا من بينهم 13 شخصا يحملون جنسيات جنوب الصحراء و34 تونسيا .

وأشار إلى أن حدات تابعة للمنطقة البحرية ببنزرت بإقليم الشمال، تمكنت من جانبها من إحباط محاولتي اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 12 مهاجرا تونسيا من الغرق.